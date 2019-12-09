В Перми предпринимателям – должникам за тепло ограничивают подачу горячей воды

12:20 | 10.12.2019

Специалисты Пермского филиала «ЭнергосбыТ Плюс» и сотрудники Управления Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю провели рейд по должникам – юридическим лицам и наложили арест на их имущество. Также коммерсантам-неплательщикам ограничена поставка горячей воды до взыскания накопившейся задолженности. Эта мера реализуется согласно Постановлению № 808 от 08.08.2012 г. в случае просрочки платежей за тепло в течение двух месяцев.



Среди заведений-нарушителей – парикмахерская и кафе, на имущество которых был наложен арест. Для возвращения имущества бизнесмены должны будут погасить задолженность перед ресурсоснабжающей организацией, оплатить исполнительский сбор и расходы на транспортировку арестованного имущества. Кроме того, под угрозой остаться без горячей воды собственница парикмахерской заявила о готовности погасить долг на месте.



В ходе рейдов особое внимание сейчас направляется на предпринимателей, которые ведут свою деятельность в помещениях, расположенных в жилых домах. Как правило, такие клиенты теплоснабжающих организаций считают, что к ним не могут быть применены меры по отключению подачи энергоресурса. На сегодняшний день эти юридические лица накопили более 117 млн рублей долга перед поставщиками тепла – Пермским филиалом «Т Плюс» и «Пермской сетевой компанией».



«ЭнергосбыТ Плюс» рекомендует руководителям и владельцам бизнеса проверить наличие долгов и в случае необходимости погасить задолженность. «Среди организаций есть те, кто не отслеживает состояние договоров на теплоснабжение, не контролирует оплату счетов, откладывая решение «на потом». В этом случае арест имущества и отключение горячей воды становятся очень неприятным сюрпризом, который может поставить крест на развитии бизнеса. Поэтому мы рекомендуем проверить актуальность договора, провести сверку платежей и не откладывать выплаты во избежание проблем», — говорит Евсей Петров, руководитель управления по работе с дебиторской задолженностью Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

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