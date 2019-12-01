В Пермском крае проведут общероссийский день приема граждан

17:39 | 9.12.2019

12 декабря, в День Конституции России, в Пермском крае, как и во всех регионах страны, состоится всероссийский день приема граждан.



В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12:00 до 20:00 по местному времени.



Прием граждан осуществляется в приемных президента Российской Федерации, в федеральных государственных органах власти и в соответствующих территориальных представительствах, в органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.



Информация об адресах проведения 12 декабря 2019 года приема граждан размещается на официальном сайте президента Российской Федерации в сети Интернет, в разделе «Обращения» на странице «Личный прием» (http://letters.kremlin.ru/receptions), а также на официальных сайтах соответствующих государственных органов и органов местного самоуправления.



Личный прием проводится руководителями государственных органов и органов местного самоуправления и уполномоченными на то лицами в соответствии с их компетенцией. Прием осуществляется в порядке очереди, при предъявлении гражданином документа, удостоверяющего личность (паспорта).



По решению государственных органов и органов местного самоуправления может осуществляться предварительная запись граждан на личный прием.

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