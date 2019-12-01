На телевизионной башне в Перми запустят «Новогоднее световое шоу»

17:35 | 9.12.2019

Жители и гости краевой столицы смогут увидеть его с 10 декабря до конца новогодних каникул.



10 декабря 2019 года в 18:00 состоится торжественный запуск «Новогоднего светового шоу» на телевизионной башне РТРС, ул. Крупской, 61а.



Пермская телебашня высотой 275 метров – третья по высоте телебашня в России - построена в конце 2016 года и предназначена для трансляции программ цифрового телевидения и радиовещания.



Впервые художественное освещение появилось на башне в конце 2016 года – это была статичная многоцветная подсветка. В 2018 году телебашня засверкала огнями динамической подсветки, еще больше подчеркивающей ее воздушность и красоту. Архитектурно-художественная подсветка башни отмечена призом конкурса «Российский светодизайн-2018» в г. Москве, осенью 2019 года телебашня стала участницей Фестиваля аудиовизуального искусства «ПРОСВЕТ» в городе Перми.



Учитывая огромный интерес к телебашне не только как к техническому сооружению, но и как к арт-объекту, филиал РТРС «Пермский КРТПЦ» усовершенствовал возможности архитектурно-художественного освещения телебашни для создания более ярких и динамичных сценариев светового шоу, которые будут представлены в «Новогоднем световом шоу».



В планах - еще не раз порадовать жителей города разнообразными сценариями художественного освещения.



Расписание трансляций «Новогоднего светового шоу»:



10-30 декабря – с 18:00 до 00:00;

31 декабря – с 18:00 до 04:00;

01-08 января – с 18:00 до 02:00;

09-31 января – с 18:00 до 00:00.

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