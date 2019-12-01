В Перми обустроено три новых площадки для выгула собак

15:30 | 9.12.2019

В Ленинском и Мотовилихинском районах города владельцы собак уже могут дрессировать своих питомцев на специально оборудованных площадках. В Индустриальном районе завершаются работы по обустройству новой площадки.



В Ленинском районе территория новой площадки по адресу: улица Клименко, 24 огорожена, собак здесь можно выгуливать без поводка. Благодаря установленным снарядам здесь можно заниматься дрессировкой животных. Комплекс снарядов представляет собой полосу последовательных препятствий.



В Индустриальном районе новая площадка будет расположена по адресу: улица Стахановская, 2. Здесь еще ведутся работы, завершить их планируется до конца декабря. Площадку можно будет использовать и для прогулок с собаками, и для дрессировки животных. Площадь территории для выгула составит 600 кв. м, она будет огорожена по всему периметру, попасть внутрь можно будет с двух сторон через калитки. На самой площадке установят навес для защиты от дождя и солнца, скамейку, специальное тренировочное оборудование: сплошной барьер, снаряды «Горка универсальная», «Бум», «Окоп». Кроме того, здесь разместят стойку для гигиенических пакетов, контейнер для биологических отходов и урну.



В микрорайоне Вышка-2 Мотовилихинского района по адресу: улица Ивана Франко, 39 теперь также есть специальная площадка для выгула и дрессировки собак. Эта площадка занимает большую территорию, обнесена высоким забором, поэтому на ней также можно выгуливать собак без поводка и ошейника. Площадка предназначена как для прогулок с животными, так и для занятий по дрессировке. На ее территории установлен контактный снаряд «Бум». Место выгула оборудовано урнами и мусорным контейнером. Посетить площадку могут не только жители микрорайона Вышка-2, но и все желающие со своими питомцами.



При входе на все площадки устанавливают информационные стенды, где можно ознакомиться с правилами, которые необходимо соблюдать при выгуле своих питомцев.

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