Пермь: новости дня
15:21 | 9.12.2019
15 декабря в Перми вновь стартует проект «Ледовый сезон»
Покататься на коньках бесплатно можно будет на привычных муниципальных катках – «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Прикамье» (улица Ласьвинская, 1), «Юность» (улица Революции, 27), «Фаворит» (улица Репина, 69), «Спутник» (улица Мензелинская, 12), «Победа» (улица Обвинская, 9), «Молния» (улица Волховская, 26). Еще одним бесплатным местом занятий в этом году станет каток у «Гознака» (улица Кавалерийская, 3а).
Посещать бесплатно эти катки все желающие смогут по вторникам, пятницам и воскресеньям с 20:00 до 22:00. В этом году, как и в прошлом, будет возможно посещать их со своим инвентарем бесплатно в любой день детям до 7 лет с одним сопровождающим взрослым, за исключением часов, когда на катках ведутся работы по подготовке льда или проходит учебно-тренировочный процесс. День единого старта проекта – 15 декабря. Программа торжественного открытия проекта будет объявлена дополнительно.
Напомним, в прошлом сезоне муниципальные катки посетили порядка 35 тысяч человек, это в 1,5 раза больше сезона 2017-2018 года. Проект реализуется в рамках фестиваля «Пермский период. Новое время».
© «Вечерние ведомости»
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