В Прикамье задержан осужденный, сбежавший из колонии-поселения

14:19 | 9.12.2019

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий вечером 8 декабря в Чусовом был задержан осужденный Ж. 1967 г.р., совершивший самовольный уход с участка колонии-поселения при исправительной колонии № 6, сообщает ГУФСИН России по Пермскому краю.



Сотрудники отдела розыска оперативного управления краевого ГУФСИН задержали осужденного по месту проживания у знакомых. Материалы в отношении задержанного направлены по подследственности в ОМВД России по Соликамскому городскому округу. Назначена служебная проверка.

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