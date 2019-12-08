В Пермском бизнес-инкубаторе научат говорить «нет»

13:58 | 9.12.2019

12 декабря состоится тренинг-семинар «Всегда говори «нет»: отстаиваем личные границы».



- Вам нужно и хочется отказать, но как вы себя почувствуете, если сделаете это? Злодеем, который не хочет помочь близким? Героем, от чьего согласия зависит судьба вселенной? А может быть, жертвой? Почему мы соглашаемся? Что мешает нам отстоять свои интересы и выставить личные границы на работе или в общении с близкими? На эти и другие вопросы вы получите ответы на семинаре, - отмечают в пермском городском инкубаторе.



Спикером станет Андрей Никитин, семейный психолог с десятилетним опытом практики.



На семинаре вы сможете проработать основные страхи отказа, понять, что для вас действительно ценно и научиться отстаивать свою точку зрения, повысить собственные коммуникативные навыки, научиться соглашаться или отказывать с удовольствием, а также не наступать на привычные «соглашательские грабли» и начать слышать себя.



На мероприятие необходима регистрация по ссылке: https://incubatorperm.timepad.ru/event/1137200/.



Тренинг состоится 12 декабря в 18:30 в Пермском городском бизнес-инкубаторе (улица Петропавловская, 85).

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