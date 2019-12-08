Оттепель в Перми продлится еще несколько дней

10:58 | 9.12.2019

Сейчас в столице Прикамья +1 градус, пасмурно. Сегодня, 9 декабря, днем в Перми будет около +2°C, небольшие осадки, ночью – 0°C.



Завтра будет мокрый снег и чуть выше нуля, ночью – 0°C. В среду, 11 декабря, ожидается до +2°C, мокрый снег. Осадки прекратятся к утру четверга, столбик термометра опустится до -5°C, а ночью возможно похолодание до -15°C. В пятницу, по предварительным прогнозам, будет около -6°C.

© «Вечерние ведомости»