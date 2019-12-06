Пермь: новости дня
03:54 | 8.12.2019
Пермские спасатели помогли шести рыбакам сохранить жизни
Как сообщили в Единой дежурно-диспетчерской службе Перми, два из восьми рыбаков эвакуировались самостоятельно. Шести понадобилась помощь спасателей. На месте работали сотрудники Пермской городской службы спасения. Теперь жизнь рыбаков вне опасности. На месте работают сотрудники полиции и ГИМС.
Спасатели напоминают, что безопасным является лед с зеленоватым оттенком и толщиной не менее семи сантиметров. При переходе по льду необходимо пользоваться оборудованными ледовыми переправами, а при их отсутствии, прежде чем двигаться по льду, следует наметить маршрут и убедиться в прочности льда с помощью палки. Если лед непрочен, необходимо прекратить движение. Особую опасность представляет лед, покрытый толстым слоем снега, так как вода под ним замерзает медленно и неравномерно.
Любителям зимней рыбалки необходимо воздержаться от выхода на лед в этот период, лучше всего дождаться крепких морозов. Что касается проезда автотранспорта, то он должен производиться только на установленных (официальных) ледовых переправах.
Государственная инспекция по маломерным судам, МЧС России по Пермскому краю предупреждает и об административной ответственности за выход (выезд) на лед в местах, не оборудованных для этих целей, и в местах, где выставлены запрещающие информационные знаки. Также категорически запрещается проверять прочность льда ударами ноги. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по льду, собираться большими группами. Каждому рыболову рекомендуется иметь с собой спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен быть закреплен груз весом 400-500 граммов, на другом – изготовлена петля. Штрафы за нарушение Правил охраны жизни людей на воде на территории Пермского края для физических лиц составляют от 1 до 2 тысяч рублей.
© «Вечерние ведомости»
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