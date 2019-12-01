В Прикамье за год более 20 тысяч талантливых детей приняли участие в образовательных и концертных программах

19:22 | 6.12.2019

В учебном сезоне 2018-2019 гг. в мероприятиях, направленных на развитие творческого потенциала детей и молодежи, приняли участие более 20 тыс. юных талантов. Об этом в рамках краевой научно-практической конференции «Художественное образование: Региональный опыт, открытая перспектива» в Пермском институте искусства и культуры рассказала заместитель министра культуры Пермского края Марина Илюхина.



Она отметила, что подобные мероприятия проходят в Прикамье ежегодно. В текущем году наиболее яркими и масштабными стали работа Образовательного центра Юрия Башмета для особо одаренных детей, региональный смотр-конкурс юных талантов Прикамья в рамках IX международного фестиваля Дениса Мацуева, участие детей и преподавателей в летней творческой школе для одаренных детей «Новые имена» в Суздале; участие делегации сборной Пермского края во Всероссийских Дельфийских играх в Ростове-на-Дону, в состав которой в этом году вошли 94 человека. Более 500 ребят объединили занятия «Школы творческого развития личности «Оперение» Константина Хабенского, более 5,4 тыс. детей приняли участие в творческом конкурсе-фестивале «Дарования Прикамья». К участию в концертных программах одаренных детей регулярно привлекают Пермская краевая филармония и Пермский театр оперы и балета.



Сейчас у регионального минкульта есть несколько приоритетных направлений, основная задача которых – повышение уровня художественного образования в Пермском крае. Это развитие системы подготовки преподавателей, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений искусства и культуры; а также поддержка одаренных детей и талантливой молодежи.



Значительные преобразования в этой сфере были начаты в этом году, в том числе благодаря федеральной поддержке в рамках национального проекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным. Так, проблема кадрового состава педагогических работников в сфере искусства и культуры решается за счет программы «Творческие люди», в рамках которой по всей стране создаются центры повышения квалификации для работников культуры. В 2019 году в 7 центрах обучение прошли 225 человек из Пермского края, среди которых 63 педагогических работника ДШИ Пермского края. К 2024 году планируется создать 15 центров, обучение в которых пройдут порядка 900 работников сферы культуры, из них 500 педагогических работников сферы художественного образования Пермского края.



Еще одним значимым направлением работы становится обновление парка музыкальных инструментов в школах искусств региона. По итогам мониторинга на начало 2019-2020 учебного года количество используемых в учебном процессе музыкальных инструментов составило 6032 единицы, из которых больше половины нуждаются в замене. Активная работа уже ведется: в 2019 году в рамках государственной поддержки детских школ искусств Минпромторгом РФ в школы искусств Пермского края доставлены 39 пианино марки «Н. Рубинштейн». «К 2024 году за счет поддержки нацпроекта «Культура» будут оснащены инструментами еще 30 школ искусства на сумму порядка 142 миллионов рублей. За счет региональных средств в рамках программы «Пермский край – территория культуры» в 2021 году запланировано оснащение 5 учреждений средне-профессионального образования и 33 ДШИ на общую сумму более 110 миллион рублей», - отметила Марина Илюхина.

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