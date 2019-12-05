Волонтеры Прикамья помогут провести Всероссийскую перепись населения 2020 года

11:54 | 6.12.2019

К организации и проведению Всероссийской переписи населения подключатся 20 тысяч волонтеров, в том числе и добровольцы, проживающие в Пермском крае. Для реализации проекта в регионах будут созданы Волонтерские корпуса. Соответствующее соглашение достигнуто между Росстатом и Росмолодежью на Международном форуме добровольцев.



В России дан старт проекту «Волонтеры переписи»: добровольцы примут участие в информационно-разъяснительной работе с населением, оказании консультативной помощи, а также непосредственно в сборе данных – в качестве переписчиков. Соответствующее соглашение было подписано между Росстатом и Федеральным агентством по делам молодежи.



Отбор участников проекта «Волонтеры переписи» будут вести Региональные центры по развитию добровольчества совместно с территориальными органами Росстата и Межведомственными советами по волонтерству в субъектах Российской Федерации.

В Пермском крае готовность принять участие как в проведении информационного сопровождения переписи, так и в качестве переписчиков уже выразили студенты пермского политеха.



На базе Региональных центров по развитию добровольчества для реализации проекта «Волонтеры переписи» будут созданы региональные Волонтерские корпуса.

Обучением волонтеров и обеспечением заключения контрактов для их участия в переписи в качестве переписчиков займутся Росстат и его территориальные органы. Они же должны определить перечень социальных учреждений для оказания «Волонтерами переписи» помощи в переписи отдельных категорий населения.



«Это масштабный проект, который, я уверен, придаст дополнительный импульс нашей работе, позволит провести перепись еще лучше, получить более полные и точные данные. Данные, которые лягут в основу множества важных для нашей страны проектов, позволят не только оценить пройденный нами путь, но и уверенно смотреть в будущее», – заявил в ходе церемонии подписания соглашения глава Росстата Павел Малков.



«За последние годы нам удалось создать развитую инфраструктуру добровольчества: ресурсные центры и межведомственные советы способствуют формированию волонтерских корпусов переписи. Сегодня сложно представить большой проект без участия добровольцев, и мы рады охватить новое направление, открыв для волонтеров возможность попробовать свои силы в социологической работе, познакомиться с людьми и их историями», – подчеркнул Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи.



Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения жителями России электронного переписного листа на Едином портале государственных услуг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики Росстата будут использовать планшеты со специальным программным обеспечением. Также переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в помещениях многофункциональных центров оказания государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

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