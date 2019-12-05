В Пермь пришла оттепель

11:45 | 6.12.2019

Сейчас в столице Прикамья около нуля, пасмурно. Сегодня, 6 декабря, днем в Перми будет около +1°C, возможна гололедица; ночью – около 0°C.



Завтра будет около 0°C, слабый снег. В воскресенье, 8 декабря, ожидается до -2°C, возможен переохлажденный дождь. В понедельник, по предварительным прогнозам, снова немного потеплеет.

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