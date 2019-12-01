В 2020 году в Перми начнется реконструкция Дворца молодежи

17:34 | 5.12.2019

Одним из крупных городских проектов следующего года станет реконструкция Дворца молодежи (ул. Петропавловская, 185), который сегодня является площадкой для реализации федеральных, краевых и городских программ. Модернизация будет включать в себя как реконструкцию самого здания, так и обустройство и изменение внутренних пространств, увеличение площади здания.



В этом году в регионе также проводится масштабная работа по строительству и реконструкции социальных объектов. К примеру, в конце октября после капитального ремонта зрительного зала открылся Дворец культуры им. Калинина. В ходе ремонта зрительный зал на 700 мест оснастили современными театральными креслами, в том числе для маломобильных групп населения; изменили и его «визитную карточку» – «одежду» сцены и ее автоматическую механику. Обновленный зал теперь многофункционален: он может быть использован как для концертных, так и для театральных постановок. При выполнении ремонтных работ применялись материалы для создания качественной акустики. Кроме того, была изменена центральная часть крыльца, обеспечена его доступность для маломобильных групп населения, а также пожарная безопасность.



Отметим, в рамках Года театра в Прикамье проводятся мероприятия по ремонту и совершенствованию театров. Так, в 2019-м в театре юного зрителя восстановили историческую часть здания – зрительское фойе, зал, цеха, обслуживающие спектакли, трюм, гримерные. Был установлен новый механизм сцены (поворотный круг),управляемая отечественным программным обеспечением. В зрительном зале теперь стоят новые кресла, на которых маленьким гостям удобно наблюдать за происходящим на сцене. Театр стал более адаптирован для маломобильных гостей.



Как отметил губернатор Максим Решетников во время встречи с художественным руководителем ТЮЗа Михаилом Скомороховым, в следующем году планируется начать капитальный ремонт, важно привести в порядок крышу, и поручил краевому минкульту разработать проект для получения федерального софинансирования по нацпроекту «Культура». «Для нас важно поддержать ТЮЗ - на его спектаклях выросло не одно поколение земляков, нужно, чтобы эта добрая традиция продолжалась», - сказал глава региона.



Кроме того, в этом году в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, в Перми открылись сразу 2 современные модельные библиотеки – библиотека №8 им. Николая Островского в Орджоникидзевском районе и библиотека №1 им. Льва Толстого в Свердловском районе. В 2020-м в регионе появятся еще три модельные библиотеки, финансирование в рамках национального проекта уже определено. Библиотека № 14 им. М.Ю. Лермонтова в Перми, Центральная детская библиотека им. Ф.Ф. Павленкова в Красновишерске получат по 5 миллионов рублей, Лысьвенская центральная библиотека – 10 миллионов рублей.

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