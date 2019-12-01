Пермь: новости дня
16:41 | 5.12.2019
В Перми увеличилось количество точек продаж транспортных карт
В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что теперь приобрести транспортную карту можно не только в отделениях «Почтобанка», но и в «Центральных кассах». Актуальный список точек продаж размещен на сайте МКУ «Гортранс» http://www.gortransperm.ru/costs/585. Выбрать место покупки можно по территориальному принципу или принципу загруженности пункта. Стоимость единого проездного билета составляет 50 рублей. После этого необходимо пополнить карту на любую удобную сумму, но не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях «Почтобанка» или через онлайн-сервисы Сбербанка.
С 1 декабря картой можно оплачивать проезд в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. Для этого необходимо предъявить карту кондуктору, который приложит ее к валидатору, затем будет распечатан билет об оплате. Предъявлять какие-либо документы при этом не нужно.
Напомним, пока система работает в тестовом режиме. Если карта не сработала, необходимо оплатить проезд денежными средствами и обратиться в департамент транспорта по номеру телефона «горячей линии» 250-25-50 или направить письмо на адрес dt@gorodperm.ru. По вопросам возврата денежных средств, в случае срыва поездки, необходимо обращаться в МКУ «ГорТранс» по адресу: Уральская, 108а.
© «Вечерние ведомости»
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