«Горьковка» приглашает пермяков на Дни немецкого кино и выставки

12:57 | 5.12.2019

До 14 декабря по выходным в библиотеке им. Горького - «Кино Германии в Перми». Гете-Институт и Немецкий читальный зал Горьковской библиотеки во второй раз проводят дни немецкого кино.



7 декабря в 14:00 - история, ставшая бестселлером 2014 года и получившая премию Мюнхенского фестиваля за режиссуру и женскую роль, кинолента о дружбе, любви и взрослении «Восточный ветер» (12+). 8 декабря, 14:00 - исторический фильм о жизни и судьбе двух германских ученых: физика Александра фон Гумбольдта и математика Карла Фридриха Гаусса по одноименному роману Даниэля Кельмана «Измеряя мир» (16+). Экранизации известных литературных произведений европейских авторов транслируются на немецком языке с русскими субтитрами. Немецкий читальный зал (левое крыло, 2 этаж).



До 10 января в библиотеке продлится выставка «Кунгур. Забытая столица». В экспозиции представлены работы пермских студентов-живописцев. Все рисунки выполнены летом этого года на пленэре в Кунгуре. Две недели начинающие художники под руководством известных мастеров А. Гайнанова и С. Чекменева знакомились с архитектурными и природными достопримечательностями города. Участники пленэра запечатлели неповторимый облик старых зданий и красоту окрестной природы: камень Ермак, реки Сылву и Ирень. Побывали студенты и на экскурсии в Белогорском монастыре, где тоже рисовали. Арт-фойе (3 этаж, левое крыло), 6+.



9 декабря в 19:00 выставкой «Зимняя сказка» «Горьковка» отметит начало зимы. Изостудия для взрослых «Магия цвета» и библиотека имени Горького в преддверии грядущих зимних месяцев и новогодних каникул откроют выставку снежных пейзажей, «согревающих» натюрмортов, волшебных портретов. Выставка будет работать до конца новогодних праздничных дней. Арт-фойе (4 этаж, левое крыло), 0+.

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