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18:56 | 4.12.2019

Пермяки выберут Снегурочку для новогоднего шоу на эспланаде

В городе объявлен поиск Снегурочки: чтобы принять участие в конкурсе, нужно записать минутный ролик и отправить его организаторам. Лучшую Снегурочку выберут сами пермяки.

В Перми продолжается подготовка к новому году. На городской эспланаде уже начались работы по строительству ледового комплекса «Легенды древней Пармы». В новогоднюю ночь в городке традиционно пройдет яркое праздничное шоу, которое объединит десятки артистов и тысячи зрителей. Подготовка праздничной программы началась уже сейчас, впервые Снегурочку, ведущую праздничной программы, выберут сами пермяки. Обязательные условия для победы: делать добрые дела и иметь доброе сердце.

- Новый год всегда связан с ощущением чуда, но многие из нас творят чудеса каждый день, меняя мир своими добрыми делами. В этом году нам бы хотелось найти настоящую Снегурочку, которая не только примерит на себя новую роль и сделает этот праздник ярче, но и на своем примере покажет, как создавать чудо каждый день, - рассказывают организаторы.

Для того чтобы принять участие в конкурсе, необходимо снять короткую видеовизитку (до 1 минуты) и рассказать о себе от первого лица. Заявку со своими контактными данными нужно прислать на почту 2020perm@gmail.com до 20 декабря. Лучшие из визиток, которые отберет режиссерская группа, будут опубликованы в группе «Мой город – Пермь!» ВКонтакте, где жители города смогут проголосовать за одну из финалисток в режиме онлайн.

Результаты будут объявлены 25 декабря, а в новогоднюю ночь главной Снегурочке Перми предстоит выйти на сцену в рамках новогодней программы в ледовом городке на эспланаде и поздравить жителей и гостей города с Новым 2020 годом.

© «Вечерние ведомости»

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