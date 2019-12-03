На пермской эспланаде начались работы по строительству ледового городка «Легенды древней Пармы»

12:57 | 4.12.2019

В этом году главный ледовый комплекс Перми расположится в обновленном квартале городской эспланады – перед зданием Законодательного собрания Пермского края. Он будет посвящен мифам о пермской земле. Сейчас на площадке уже произведена разметка для будущих объектов.



Как сообщили в департаменте культуры и молодежной политики администрации Перми, новогодний городок будет состоять из 12 самостоятельных ледовых объектов, каждый из которых отражает тему древней культуры и истории пермской земли. Ледовые горки будут представлены в виде мамонтов, сказочных птиц, караванов и городищ из древних легенд о далекой Парме.



С функциональной точки зрения городок будет включать 20 горок с 24 скатами, высотой от 1 до 3 метров. При строительстве будет использовано 1823 кубических метра льда, количество ледовых блоков составит 3650 штук. Общая площадь зимнего комплекса превысит 23 150 квадратных метров.



Сейчас на площадке уже произведена разметка для будущих объектов, продолжается завоз материалов. Сегодня начнутся работы по сбору деревянных каркасов, являющихся основой для будущих ледовых горок. Строительство городка будет продолжаться весь декабрь. Комплекс начнет свою работу традиционно в канун Нового года – 30 декабря.



Также этой зимой в Перми будет 2 открытых центральных катка, которые расположатся у монумента «Героям фронта и тыла» и у памятника «МиГ на взлете». Строительство этих объектов также начнется на этой неделе.

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