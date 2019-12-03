Пермь: новости дня
12:37 | 4.12.2019
В Перми пройдет более 170 новогодних мероприятий
- Центральный новогодний маршрут, который впервые был организован в прошлом году, украшен вновь: это Комсомольский проспект, Театральный сквер, Соборная площадь. В этом году благодаря софинансированию из краевого бюджета пермяков ждет много нововведений. Так, празднично оформлены будут сразу три квартала эспланады, а в Мотовилихинском и Кировском районах появятся свои новогодние маршруты. У городских властей особая задача – обеспечить качественное и безопасное проведение новогодних праздников, а также бесперебойную работу общественного транспорта, - обратился к членам оргкомитета Дмитрий Самойлов.
Череда новогодних событий уже началась. Так, 27 ноября состоялась церемония зажжения огней на городской елке с участием главного Деда Мороза России, одновременно праздничными огнями засияли все крупные городские елки. 30 декабря традиционно планируется открыть двери ледового комплекса «Легенды древней Пармы». Напомним, в этом году он разместится в обновленном квартале городской эспланады – перед знанием Законодательного собрания Пермского края.
Концертная программа новогодней ночи начнется 31 декабря в 23:30 и продолжится до 04:00 1 января. В 00:00 и 02:00 планируется запуск 3-минутного и 7-минутного фейерверка. В ходе концертной программы планируется выступление творческих коллективов города, программа огненного театра, дискотека и флешмоб «Большой новогодний хоровод». Также в новогоднюю ночь планируется работа катков у монументов «Героям фронта и тыла» и «Миг на взлете».
Праздничные мероприятия пройдут не только в центре города, но и в районах Перми, например, в городских парках и ледовых городках. Более подробная программа празднования будет опубликована дополнительно.
7 января в главном ледовом комплексе состоится празднование Рождества Христова. Здесь пройдут рождественские игры и забавы, состоится открытие Кубка ледовой скульптуры «Рождественский кубок», выступление творческих коллективов и театров огня. На площади перед Театром-Театром будут размещены ледовые вертеп и часовня.
В новогодние каникулы, с 3 по 8 января, в ледовом комплексе на городской эспланаде будут работать тематические интерактивные площадки и подворье Деда Мороза. Здесь же будет проходить фестиваль «Кубок огня». 30 декабря в 19:00 новогодний сезон откроется на набережной Камы. Он продлится до 8 января. Здесь пермяков и гостей города ждут динамические видеоинсталляции и фотовыставка «Снеговек» из фондов Пермской художественной галереи.
Этой зимой, кроме центрального, в Перми будет работать еще 10 ледовых городков. В сквере им. Дзержинского в Дзержинском районе, в саду им. Миндовского в Индустриальном районе, в парке «Счастье есть» и у Дворца культуры «Урал» в Кировском районе, у универсального дворца спорта «Молот» и сквере им. Розалии Землячки в Мотовилихе. В Орджоникидзевском районе пермяков ждут в парке им. Чехова и на площади у клуба им. Златогорского, в Свердловском районе городок появится у Дворца культуры им. Солдатова. В Новых Лядах ледовый городок будет работать на площади перед клубом «Юбилейный».
Также во всех районах Перми будет организована работа 64 катков, пройдут выставки, кинопоказы, концерты, театрализованные представления. Всего в городе ожидается около 170 новогодних мероприятий.
© «Вечерние ведомости»
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