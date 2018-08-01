В Перми появились новые площадки для выгула собак

14:31 | 3.12.2019

В Свердловском районе открыты 2 площадки для выгула собак. Они огорожены и оборудованы для дрессировки.



Как сообщили в администрации Свердловского района Перми, новые площадки расположены по адресам: улица Клары Цеткин, 35 и улица Яблочкова, 38. При входе на площадки висит информационная табличка, где указаны правила выгула животных. Территория огорожена по всему периметру, поэтому на ней можно выгуливать собак без поводка и ошейника. Площадка предназначена как для прогулок с животными, так и для занятий по дрессировке.



Оборудование для дрессировки представляет собой комплекс препятствий. По правилам кинологии, снаряды и оборудование для дрессировки собак делятся на контактные и бесконтактные. Оба типа оборудования представлены на площадках. Бум и горка являются контактными снарядами, к бесконтактным относятся кольцо, окоп и барьер.



Совокупность этих видов тренировок помогает развивать в животном навыки мышления, гибкость тела, стимулирует собаку к преодолению препятствий, воспитывает в ней чувство смелости и уверенности в своих силах.



Напомним, в этом году в районах Перми оборудовано 6 специализированных площадок для выгула собак, еще одна площадка готовится к приемке. Также площадки для выгула и дрессировки появляются в городских лесах.

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