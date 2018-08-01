В Перми снесено еще пять аварийных домов

17:59 | 2.12.2019

Подрядчик завершил работы по сносу домов на улицах Карпинского и Достоевского. Более 100 человек получили новое жилье.



Как сообщили в управлении жилищных отношений администрации Перми, жители всех снесенных домов расселены. 60 жителей домов №9 и №22 по улице Карпинского обрели новое жилье. 43 жителя домов № 3, №3а, №5 на улице Достоевского также расселены.



Кроме того, завершился снос дома расположенного по адресу: улица Гашкова, 28б. Подрядчик уже зачистил территорию и засыпал ее черноземом. Этот дом – пятиэтажка, состоящая из 12 подъездов – одно из самых крупных строений, снесенных в этом году.



В рамках реализации нацпроекта «Жилье и городская среда» в 2019-2020 годах планируется расселить 134 дома, в которых проживает 3126 человек. Уже снесено 44 дома, 5 подготавливаются к сносу, еще в 10 домах расселение находится на завершающей стадии.



Напомним, с 6 августа прием людей по программам расселения проводится в Едином центре по расселению граждан по новому адресу: улица Екатерининская, 63. Теперь у пермяков есть возможность консультироваться, сдавать и получать документы в одном месте. В настоящее время принято 2384 пакетов документов, расселено 1722 человека.



Специалисты управления жилищных отношений рекомендуют собственникам помещений как можно скорее принимать решение о способе переселения и обращаться в единый центр по расселению граждан, телефоны: 207-50-55, 207-50-19.

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