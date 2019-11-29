Пермский край присоединился ко Всемирному дню борьбы со СПИДом

12:35 | 2.12.2019

1 декабря во всем мире отмечали День борьбы со СПИД. В этом году он проводился под лозунгом «Сообщества добиваются перемен».



В связи с этим с 25 по 1 декабря по всей России, в том числе и в Пермском крае, прошла всероссийская акция по борьбе с ВИЧ-инфекцией «Стоп ВИЧ/СПИД», в рамках которой проводились консультации и добровольное экспресс-тестирование населения. Для этих целей министерством здравоохранения Пермского края медицинским организациям региона передано свыше 1,1 тыс. наборов тест-систем, достаточных для обследования почти 22 тыс. человек.



По данным краевого минздрава, с момента регистрации первого случая ВИЧ-инфекции в 1988 году, на 22 ноября текущего года в Прикамье зарегистрировано 38,9 тыс. ВИЧ-инфицированных, из которых в настоящее время лица, живущие с ВИЧ, составляют 30 тыс. человек. Ежегодно в крае выявляется до 3,4 тыс. новых случаев ВИЧ-инфекции.



При этом в 2018 году отмечено снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией на 4,7 %. По данным на конец ноября, показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией по краю на 11,2 % ниже аналогичного периода 2018 года. Снижение показателя заболеваемости ВИЧ-инфекцией отмечается в 24 административных территориях края, в том числе по городу Перми на 16,2 %.



Отметим, в преддверии Дня борьбы со СПИД 29 ноября на базе Пермского государственного медицинского университета им. академика Е.А. Вагнера состоялась XXI Межрегиональная студенческая конференция «Молодежь против СПИДа и наркотиков», почетным гостем которой стал профессор Вилли Розенбаум, французский врач и исследователь, один из первооткрывателей ВИЧ.



Вилли Розенбаум совместно с коллегами команды Люка Монтанье, удостоенные позднее Нобелевской премии, в 1983 году опубликовали работу, в которой расшифровали новый вирус, названный ими LAV («вирус, ассоциированный с лимфаденопатией»), позднее получивший название ВИЧ. С 2003 года Вилли Розенбаум является президентом COREVIH Ile-de-France Est - региональная координация по борьбе с ВИЧ в Восточном Парижском регионе.

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