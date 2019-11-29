Дзюдоистки Прикамья привезли медали с первенства России

10:16 | 2.12.2019

В городе Дмитрове завершилось первенство России по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет. Оно собрало рекордное количество участников – 736 спортсменов из 75 регионов страны.

Федерация дзюдо Пермского края выступила успешно. 1 место в категории 57 кг завоевала Фируза Азамова, Вероника Пирожникова стала третьей в весе 48 кг. Диана Гамидова заняла 5 место в категории 52 кг – этот результат обеспечил спортсменке место в сборной России.

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