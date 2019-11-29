Администрация Перми заключила контракт на поставку девяти новых трамваев

03:44 | 1.12.2019

На сайте госзакупок завершена процедура определения поставщика девяти трамваев. Им стало ООО «ПК Транспортные системы».



Контракт на поставку трамваев заключен между департаментом имущественных отношений администрации Перми и ООО «ПК Транспортные системы». Согласно документу, производитель должен доставить в наш город восемь односекционных вагонов модели «Львенок» и один – трехсекционный модели «Лев». По условиям соглашения один односекционный и трехсекционный вагоны должны быть доставлены в Пермь до конца года, остальные семь – в 2020 году.



- В рамках внедрения новой транспортной модели трамвай обозначен как приоритетный вид общественного транспорта для нашего города. Одно из главных его преимуществ – высокий уровень экологической безопасности. Мы серьезно вкладываемся в развитие трамвайной инфраструктуры. За последние 5 лет были реконструированы трамвайные пути и контактная сеть на улицах Героев Хасана, Максима Горького, на Северной дамбе, участках улиц Уральской и Крупской. Кроме того, на улице Революции уже идет строительство новых бесшумных трамвайных путей. Строительство новых линий планируется в микрорайоне Парковый и вдоль набережной Камы. Сейчас за счет городского и краевого бюджетов закупаем новые трамваи, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

© «Вечерние ведомости»