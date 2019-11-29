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03:44 | 1.12.2019

Администрация Перми заключила контракт на поставку девяти новых трамваев

На сайте госзакупок завершена процедура определения поставщика девяти трамваев. Им стало ООО «ПК Транспортные системы».

Контракт на поставку трамваев заключен между департаментом имущественных отношений администрации Перми и ООО «ПК Транспортные системы». Согласно документу, производитель должен доставить в наш город восемь односекционных вагонов модели «Львенок» и один – трехсекционный модели «Лев». По условиям соглашения один односекционный и трехсекционный вагоны должны быть доставлены в Пермь до конца года, остальные семь – в 2020 году.

- В рамках внедрения новой транспортной модели трамвай обозначен как приоритетный вид общественного транспорта для нашего города. Одно из главных его преимуществ – высокий уровень экологической безопасности. Мы серьезно вкладываемся в развитие трамвайной инфраструктуры. За последние 5 лет были реконструированы трамвайные пути и контактная сеть на улицах Героев Хасана, Максима Горького, на Северной дамбе, участках улиц Уральской и Крупской. Кроме того, на улице Революции уже идет строительство новых бесшумных трамвайных путей. Строительство новых линий планируется в микрорайоне Парковый и вдоль набережной Камы. Сейчас за счет городского и краевого бюджетов закупаем новые трамваи, - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.

Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, в новых вагонах должно быть установлено и готово к использованию все необходимое оборудование: навигатор, информационные табло, система учета пассажиропотока и кондиционирования воздуха. Также вагоны должны быть полностью низкопольными и подходить для перевозки маломобильных категорий пассажиров. Общая вместимость односекционного трамвая должна быть не менее 110 пассажиров, трехсекционного – не менее 250 человек. Также вагоны должны обладать запасом автономного хода. В вагонах должно быть предусмотрено интерактивное управление, наружная система видеоконтроля зон посадки-высадки пассажиров и мониторинга дорожной ситуации.

© «Вечерние ведомости»

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