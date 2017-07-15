 
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган Россия и мир
Общество Политика Экономика Анонсы Интервью

Пермь: новости дня


Главная

17:36 | 29.11.2019

Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила использования транспортных карт

В Перми продолжается постепенный переход на безналичную оплату проезда в общественном транспорте. С 1 декабря пассажиры нельготных категорий смогут приобрести транспортную карту в отделениях «Почтобанка» и оплачивать ей поездки.

В департаменте транспорта администрации Перми пояснили, что для приобретения транспортной карты необходимо обратиться в одно из отделений «Почтобанка» http://www.gortransperm.ru/costs/1854, которые расположены во всех районах города. Стоимость единого проездного билета составляет 50 рублей. После этого необходимо пополнить карту на любую удобную сумму, но не менее чем на 20 рублей. Сделать это можно в отделениях «Почтобанка» или через онлайн-сервисы Сбербанка.

С 1 декабря картой можно будет оплачивать проезд в любом виде общественного транспорта, за исключением маршрутных такси, по установленному тарифу – 20 рублей за поездку. Для этого необходимо предъявить карту кондуктору, который приложит ее к валидатору, затем будет распечатан билет об оплате. На одном рейсе можно оплатить до 10 поездок одной картой. Предъявлять какие-либо документы при этом не нужно.

Пока система работает в тестовом режиме. Если карта не сработала, необходимо оплатить проезд денежными средствами и обратиться в департамент транспорта по номеру телефона «горячей линии» 250-25-50 или направить письмо на адрес dt@gorodperm.ru. По вопросам возврата денежных средств необходимо обращаться в МКУ «ГорТранс» по адресу: Уральская, 108а.

Отметим, возможность оплаты транспортной картой – это один из этапов постепенного перехода на безналичный расчет в общественном транспорте. Предполагается, что в дальнейшем появится возможность оплаты проезда банковскими картами на всех маршрутах. Сейчас оплатить проезд банковской картой можно во всех трамваях и на автобусных маршрутах пилотного проекта.

© «Вечерние ведомости»

Поделиться в соцсетях:

 

Версия для печати   Код для вставки в блог

Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:52 | 29.11.2019
«Природа это красота, это жизнь». УГМК сняла фильм о жизни манси на Урале

18:41 | 29.11.2019
Накануне праздников власти Екатеринбурга введут особый противопожарный режим

18:20 | 29.11.2019
На улице Куйбышева в Екатеринбурге «Lexus» сбил 9-летнюю девочку

17:57 | 29.11.2019
В Екатеринбурге вынесли приговор мужчине, обвиняемому в мошенничестве на сумму свыше 11,3 миллиона

17:36 | 29.11.2019
Департамент транспорта администрации Перми разъясняет правила использования транспортных карт

17:34 | 29.11.2019
Житель Екатеринбурга завоевал «золото» на Первенстве России по дзюдо

17:27 | 29.11.2019
В Екатеринбурге на Уктусе поймали черную лисицу

17:18 | 29.11.2019
Пермские каратисты выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве Европы по каратэ

17:02 | 29.11.2019
В уральской столице оштрафовали местного жителя за проведение азартных игр

16:45 | 29.11.2019
Откуда челябинские блогеры берут деньги на развитие

16:42 | 29.11.2019
Депутат Госдумы призвал к выравниванию региональных бюджетов

16:41 | 29.11.2019
В свердловском поселке построят новый мост вместо того, который смыло водой

16:37 | 29.11.2019
В Невьянске обсуждают неприличный скандал, связанный с депутатом и директором местного ДК Романом Нечкиным

16:12 | 29.11.2019
В Екатеринбурге пройдет «Кубок Урала» по бадминтону

15:44 | 29.11.2019
В столице Урала отправили в колонию врача, торговавшего наркотиками

15:15 | 29.11.2019
У пяти учеников екатеринбургской школы подозревают кишечную инфекцию

14:46 | 29.11.2019
В Перми началась подготовка к работе по новым транспортным контрактам

14:44 | 29.11.2019
Депутата белоярской думы вызвали на допрос сотрудники ФСБ

14:30 | 29.11.2019
В свердловском поселке ветеран ВОВ несколько лет живёт без холодной воды

14:30 | 29.11.2019
В новогодние каникулы краевые музеи Прикамья будут работать бесплатно

13:56 | 29.11.2019
Экс-инспектора Уральского управления Ростехнадзора осудили за взятку

13:29 | 29.11.2019
В Свердловской области проходит масштабное тестирование на ВИЧ

13:23 | 29.11.2019
В Перми изменится расписание некоторых автобусных маршрутов

13:14 | 29.11.2019
С 29 ноября по 2 декабря движение на улице Героев Хасана в Перми будет изменено

13:00 | 29.11.2019
В день рождения Жукова в Екатеринбурге перекроют центральные улицы

12:36 | 29.11.2019
«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж

12:29 | 29.11.2019
Прикамцы выберут лучшую постановку фестиваля-конкурса «Театральное Приволжье»

12:27 | 29.11.2019
Праздничное открытие катка «Исеть Парк» состоится в Екатеринбурге

12:13 | 29.11.2019
«Т Плюс» завершила работы на теплосетях в Балатово и Висиме

12:11 | 29.11.2019
В выходные в Перми потеплеет

11:57 | 29.11.2019
В столице Урала состоится традиционная «Кинопроба»

11:25 | 29.11.2019
На сцене Свердловской филармонии откроется международный фестиваль «Евразия»

10:57 | 29.11.2019
Женщина лишилась из-за долгов иномарки в Екатеринбурге

10:29 | 29.11.2019
В Екатеринбурге загорелись электрощитки в многоэтажке. Эвакуировали 100 человек

10:02 | 29.11.2019
В Первоуральске сгорела квартира в жилом доме

09:47 | 29.11.2019
На семи участках Екатеринбурга запретят остановку





Мы в соцсетях



Архив
«    Ноябрь      »  2019   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 


 