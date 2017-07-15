Пермские каратисты выиграли пять медалей на чемпионате и первенстве Европы по каратэ

17:18 | 29.11.2019

В испанском городе Сан-Фернандо прошли чемпионат и первенство по сётокан каратэ. В турнире приняли участие 379 спортсменов из 21 европейской страны.



В сборную команду России вошли в том числе 6 спортсменов Федерации восточного боевого единоборства Пермского края – воспитанники пермской спортивной школы по каратэ.



Пермские каратисты положили в «копилку» сборной России 5 медалей - 2 золотые, 2 серебряные и бронзовую.



Так, первые места в разделе «личное ката» среди мужчин занял Даниил Субботин, среди юниоров – Максим Габов. Вторые места в разделе «командное ката» среди мужчин взяли Евгений Ханецкий, Максим Вотяков и Даниил Субботин, среди юниоров – Максим Габов и Матвей Довнер. Третье место в разделе «личное ката» среди мужчин у Максима Вотякова.

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