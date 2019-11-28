Пермь: новости дня
13:14 | 29.11.2019
С 29 ноября по 2 декабря движение на улице Героев Хасана в Перми будет изменено
Как пояснили в департаменте дорог и благоустройства администрации Перми, движение на участке улицы Героев Хасана от улицы Хлебозаводской до улицы Васильева будет изменено с 11:00 до 22:00 29 ноября. Полоса в направлении из центра города будет открыта, а движение по направлению в центр города для личного и общественного транспорта будет осуществляться через парковку ТЦ «Шоколад». Грузовой транспорт будет двигаться по объездному пути по улицам Васильева, Куйбышева, Хлебозаводской и Бродовскому тракту.
С 22:00 29 ноября до 06:00 2 декабря движение на ремонтируемом участке будет полностью перекрыто. Необходимость перекрытия вызвана проведением работ по строительству сетей канализации и водопровода. Работы выполняет ООО «Новогор-Прикамье». Для объезда закрытого участка автомобилисты могут использовать улицы Васильева, Куйбышева, Хлебозаводскую, Бродовский тракт.
Движение автобусных маршрутов №19 «Ипподром – микрорайон Липовая гора» и №75 «микрорайон Соболи – микрорайон Костарево» на выходные дни будет организовано по двум участкам, не задействованным в проведении работ: из центра города до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» (на кольце с улицей Хлебозаводской) и со стороны микрорайона Липовая гора до временного остановочного пункта «ОАО «Велта» (ТЦ «Шоколад»).
Маршрут №4т будет следовать сообщением «улица Нейвинская – микрорайон Крохалева» от остановочного пункта «улица Нейвинская» по улицам Героев Хасана, Хлебозаводской, далее по маршруту следования. От микрорайона Крохалева будет идти по улицам Хлебозаводской и Героев Хасана с осуществлением остановки на конечном пункте «улица Нейвинская» для высадки пассажиров.
Движение экстренных служб будет организовано через территорию ТЦ «Шоколад».
Напомним, в ходе реконструкции на участке от улицы Васильева до улицы Хлебозаводской будет организовано 6 полос движения, по 3 в каждую сторону, с разделительной полосой между ними. Вдоль улицы будут устроены тротуары с двух сторон и велодорожка. Строительство этого участка – завершающий этап глобальной реконструкции «ворот города». Работы будут вестись поэтапно и полностью закончатся в 2021 году.
© «Вечерние ведомости»
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