«Горьковка» приглашает пермяков на вернисаж

12:36 | 29.11.2019

Пермская краевая библиотека им. А. М. Горького приглашает 4 декабря на открытие выставки «Кунгур. Забытая столица».



В экспозиции будут представлены работы учащихся отделений живописи образовательных учреждений Перми. Все рисунки выполнены летом этого года на пленэре в Кунгуре.



Участники пленэра под руководством наставников А. Гайнанова, С. Чекменева, В. Зеленина запечатлели неповторимый облик зданий старинного города и красоту окрестной природы: камень Ермак, реки Сылва и Ирень. Юные художники побывали на экскурсии в Белогорском монастыре, где тоже рисовали.



Вернисаж «Кунгур. Забытая столица» состоится 4 декабря в 15:00 в арт-фойе библиотеки (3 этаж, левое крыло), 6+.

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