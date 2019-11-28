«Т Плюс» завершила работы на теплосетях в Балатово и Висиме

12:13 | 29.11.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» завершили ремонт участков магистральных теплосетей в микрорайонах Балатово и Висим (Индустриальный и Мотовилихинский районы Перми). В работах было задействовано 6 ремонтно-восстановительных бригад и 5 единиц спецтехники.



В настоящее время подача теплоснабжения потребителям восстановлена в полном объеме. Жилищным организациям рекомендовано проверить работу теплопринимающих установок зданий. Уточнить информацию также можно в call-центре «Пермской сетевой компании» по телефону 243-72-99.



Энергетики напоминают, что на надежности городской системы теплоснабжения сказывается высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Масштабная замена требуется порядка 60% квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений во время отопительного периода.



Сейчас средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, в ближайшее время их срок эксплуатации будет полностью исчерпан. Существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Перми.

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