Пермь: новости дня
12:13 | 29.11.2019
«Т Плюс» завершила работы на теплосетях в Балатово и Висиме
В настоящее время подача теплоснабжения потребителям восстановлена в полном объеме. Жилищным организациям рекомендовано проверить работу теплопринимающих установок зданий. Уточнить информацию также можно в call-центре «Пермской сетевой компании» по телефону 243-72-99.
Энергетики напоминают, что на надежности городской системы теплоснабжения сказывается высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Масштабная замена требуется порядка 60% квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений во время отопительного периода.
Сейчас средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, в ближайшее время их срок эксплуатации будет полностью исчерпан. Существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Перми.
© «Вечерние ведомости»
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