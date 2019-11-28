В выходные в Перми потеплеет

12:11 | 29.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 29 ноября, днем в Перми будет около -4°C, ночью – -8°C.



Завтра будет пасмурно, -3 днем и -7 ночью. В воскресенье, 1 декабря, столбик термометра поднимется до 0°C, будет переменная облачность, возможен снег, ночью – до -6°C. В понедельник, по предварительным прогнозам, также будет около 0°C.

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