В Прикамье утверждены штрафы за незаконное размещение НТО

15:51 | 28.11.2019

На пленарном заседании Законодательного собрания во втором чтении был принят проект закона о штрафах за незаконное размещение НТО.



Депутаты рассмотрели и приняли законопроект «О внесении изменений в Закон «Об административных правонарушениях в Пермском крае», касающийся установления административной ответственности за нарушение правил благоустройства территорий в части размещения некапитальных строений (НТО). Напомним, законопроект был внесен главой города Перми во исполнение решения краевого суда.



В законопроекте, подготовленном для рассмотрения во втором чтении, существенно расширены границы применения штрафных санкций. По словам авторов документа, данные изменения необходимы для уменьшения финансовой нагрузки на малый бизнес и жителей Пермского края. Поправки позволят более эффективно регулировать и соблюдать правила благоустройства со стороны торговых организаций.



Административный штраф будет назначаться при размещении НТО на территориях общего пользования, на детских и спортивных площадках, объектах озеленения, а также на тротуаре, если из-за этого сокращается место для пешеходного движения до ширины менее трех метров. Сумма штрафа в таких случаях составит от 2 до 3 тысяч рублей для физических лиц, от 10 до 50 тысяч — для должностных лиц и от 30 до 150 тысяч — для юридических лиц.



В случае, если киоски или павильоны будут размещены на придомовых территориях, где по правилам благоустройства НТО быть не должно, то штрафы для физических лиц составят от 2 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц — от 10 до 40 тысяч, для юридических — от 30 до 250 тысяч рублей. До определения штрафных санкций нарушителю будет вынесено предупреждение об ответственности.

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