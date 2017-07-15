Для бюджетов муниципалитетов Прикамья установлен единый уровень софинансирования

15:41 | 28.11.2019

Депутаты ЗС в двух чтениях одобрили законопроект, который уточняет условия софинансирования инвестиционных проектов для муниципальных бюджетов. Документ внесен по инициативе губернатора Пермского края.



В частности, в тексте законопроекта вводится новый тип муниципальных образований – муниципальный округ. Также уточняется формулировка по субсидиям на создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем на селе. Это позволит муниципалитетам привлекать средства федерального бюджета на реализацию мероприятий общероссийской государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».



Кроме того, устанавливается единый уровень софинансирования инвестиционных проектов в размере 25% за счёт средств местного бюджета и 75% за счёт краевого бюджета. Сейчас для муниципалитетов действуют разные уровни софинансирования. При реализации приоритетных направлений федерального значения - 15%, регионального - 25% и местного - 35%.



По информации министерства территориального развития, за время реализации закона предоставление субсидий местным бюджетам осуществлялось только на софинансирование направлений регионального значения. «Таким образом, более логичным будет и установка единого размера софинансирования», - уточнили в правительстве.



«Тема софинансирования расходов со стороны местных бюджетов традиционно остается в зоне внимания краевого депутатского корпуса. И это вполне объяснимо – ведь на финансовую поддержку муниципалитетам в 2020 г. предлагается направить значимую часть бюджета - более 32 млрд рублей. Все проекты, ранее финансируемые из бюджета, сохраняются и на 2020-2022 годы. Таким образом, муниципалитеты получают дополнительные возможности для развития и важно, чтобы эти средства эффективно закрывали местные вопросы, которые значимы для жителей и давно требуют решения», - отметил председатель Законодательного собрания Валерий Сухих.

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