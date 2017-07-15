В Прикамье уточнены полномочия поселений

15:34 | 28.11.2019

Краевые депутаты одобрили законопроект, который уточняет полномочия поселений. Инициатива внесена Советом муниципальных образований Пермского края.



В двух чтениях на пленарном заседании Законодательного собрания принят проект закона «О внесении изменений в Закон Пермского края «О закреплении дополнительных вопросов местного значения за сельскими поселениями Пермского края и о внесении изменения в Закон Пермского края «О бюджетном процессе в Пермском крае».



Проект закона корректирует формулировки дополнительных вопросов местного значения в связи с изменениями федерального законодательства.



Законопроект дополняет вопросы местного значения полномочиями по организации дорожного движения. После принятия проекта закона местные администрации смогут заниматься вопросами организации и мониторинга дорожного движения, а также вести реестр парковок общего пользования.



Кроме того, в новой редакции изложено полномочие по сбору твердых бытовых отходов. Сейчас оно будет звучать так: «участие в организации деятельности по накоплению (в том числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммунальных отходов».

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