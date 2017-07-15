«Т Плюс» проверяет охранные зоны теплосетей

15:15 | 28.11.2019

Пермский филиал ПАО «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» начали проверку всех тепловых сетей в зоне своей ответственности на предмет нахождения в их охранных зонах незаконных сооружений, проездов, автостоянок и других объектов. Обследование проводится в рамках перехода на усиленный режим работы в период зимних максимумов тепловых нагрузок.



В соответствии с нормами эксплуатации тепловых сетей, на территориях их охранных зон не допускается капитальное и иное строительство, организация свалок, размещение проездов, автостоянок и других объектов. Нарушение этого правила может привести к ускоренному износу тепловых сетей и сбоям гидравлических режимов.



Незаконные объекты в охранной зоне тепловых сетей представляют опасность и подлежат сносу. Пермские теплоэнергетики «Т Плюс» уведомят о каждом факте нарушения охранных зон органы местного самоуправления, прокуратуру и Ростехнадзор. Собственникам таких объектов будут выданы предписания по устранению нарушений.



Тех, кому известно о незаконном размещении объектов в охранной зоне тепловых сетей, просят сообщить по телефону call-центра «Пермской сетевой компании»: (342) 243-72-99.

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