12 декабря в Перми пройдет общероссийский день приема граждан

13:28 | 28.11.2019

Он состоится в День Конституции Российской Федерации.



В соответствии с поручением президента Российской Федерации ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Федерации проводится общероссийский день приема граждан с 12 до 20 часов по местному времени в приемной президента Российской Федерации по приему граждан в Москве, приемных президента Российской Федерации в федеральных округах и в административных центрах субъектов Российской Федерации, в федеральных органах исполнительной власти и в соответствующих территориальных органах, в федеральных государственных органах и в соответствующих территориальных органах, в исполнительных органах государственной власти субъектов Российской Федерации и в органах местного самоуправления.



С 12 до 20 часов по местному времени проводят личный прием заявителей, пришедших в соответствующие приемные президента Российской Федерации, государственные органы или органы местного самоуправления, уполномоченные лица данных органов и обеспечивают с согласия заявителей личное обращение в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится при предоставлении документа, удостоверяющего личность (паспорта).



В случае, если уполномоченные лица органов, осуществляющие личный прием заявителей, не обеспечили, с учетом часовых зон, возможность личного обращения заявителей в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи к уполномоченным лицам органов, в компетенцию которых входит решение поставленных в устных обращениях вопросов, то в течение 7 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан или в иные удобные для данных заявителей сроки будет обеспечена возможность личного обращения к соответствующим уполномоченным лицам. О времени, дате и месте проведения приема в режиме видео-конференц-связи, видеосвязи, аудиосвязи или иных видов связи данные заявители информируются в течение 3 рабочих дней после общероссийского дня приема граждан.



Прием будет вестись в порядке живой очереди.

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