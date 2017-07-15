Пермь: новости дня
17:12 | 27.11.2019
В Перми возбуждаются административные производства в отношении УК и ТСЖ, которые плохо содержат дворы
В течение ноября в Перми наблюдались неблагоприятные погодные условия: ледяной дождь, снегопады, заморозки, переходы через ноль. Однако эти факторы не должны влиять на качество уборки придомовых территорий. УК и ТСЖ обязаны обеспечивать качественное и своевременное содержание придомовых территорий, не допускать образования гололеда, проводить подсыпку входных групп, очищать кровли зданий.
Специалисты районных администраций и сотрудники городской административно-технической инспекции продолжают ежедневные обходы пермских дворов. Нерадивым УК и ТСЖ направляют уведомления, большинство нарушений оперативно устраняются. Если такие методы не помогают, в отношении нарушителей составляют протоколы об административном правонарушении, по итогам заседаний административных комиссий в районах принимаются решения о наложении штрафных санкциях на управляющие организации.
Например, специалисты администрации Мотовилихинского района в большинстве случаев фиксируют во дворах отсутствие обработки противогололедными материалами проездов и тротуаров. Основные нарушения выявлены в работе следующих управляющих компаний: «ТехКомфорт», «Реал», «НЭКСТ», «МастерКомфорта». На данный момент составлено 20 протоколов об административном правонарушении. 27 административных производств находится в работе.
В администрации Свердловского района еженедельно проводятся встречи с представителями УК и ТСЖ, где они докладывают о проведении работ: уборке придомовых территорий и кровель согласно графикам. Несвоевременная уборка придомовых территорий от снега зафиксирована, например, в работе УК «ДВА» и «Жилищно-сервисной компании». Эти управляющие организации будут привлечены к административной ответственности.
С начала месяца отдел ЖКХ администрации Свердловского района за ненадлежащее состояние придомовых территорий направил управляющим организациям 49 вызовов на заседание комиссии для составления протоколов об административных правонарушениях.
В Индустриальном районе специалистами отдела ЖКХ проводились рейды во дворах, в отношении 9 управляющих компаний, ТСЖ и ЖСК составлено свыше 20 протоколов об административных правонарушениях за неудовлетворительное состояние территории. Управляющие организации приглашены на заседание административной комиссии, которая вынесет решение по назначению штрафа за выявленные нарушения. Наибольшее количество протоколов составлено в отношении УК «ЭКВО», УК «Профи-Дом», ТСЖ «Беляева, 8» и других организаций.
В Дзержинском районе по итогам проверок в отношении 10 хозяйствующих субъектов составлены протоколы об административном правонарушении. Основные нарушения выявлены в работе управляющих компаний «НЭКСТ» и «Территория качества» (отсутствие обработки противогололедными средствами тротуаров, проездов, входных групп). В остальных случаях управляющие организации оперативно реагировали и в кратчайшие сроки устраняли выявленные нарушения.
Администрация Кировского района ежедневно следит за качеством уборки территории во дворах УК и ТСЖ. На сегодняшний день возбуждено 8 административных производств по наличию гололеда в отношении ТСЖ «Адмирал-1», «Заречной управляющей компании», УК «Домовладение», УК «Комфорт-сервис», ТСЖ «5-я Каховская, 8б».
Напомним, что согласно закону Пермского края №460-ПК «Об административных правонарушениях в Пермском крае», пункта 1 статьи 6.7. «Нарушение правил организации благоустройства и озеленения территории» предусмотрено наложение административного штрафа на юридических лиц – от 15 до 50 тысяч рублей, за повторное нарушение – от 50 до 200 тысяч рублей.
В административно-технической инспекции города Перми подчеркивают, что по фактам некачественного обслуживания территории около многоквартирных домов необходимо в первую очередь обращаться в свою управляющую организацию. Если управляющая компания не выполняет своих обязанностей по содержанию двора в нормативном состоянии, то необходимо обращаться в администрацию района или городской департамент ЖКХ.
© «Вечерние ведомости»
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