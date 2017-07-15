В Перми стартует продажа транспортных карт

17:09 | 27.11.2019

С 1 декабря начнется продажа транспортных карт для не льготных категорий пассажиров, которой можно будет оплатить проезд в муниципальных маршрутах, работающих по регулируемым тарифам.



После приобретения карты пассажир сможет пополнить ее на любую, удобную для него, сумму и пользоваться ей в качестве «электронного кошелька», осуществляя оплату проезда по утвержденным тарифам для общественного транспорта. Суммы пополнения и период использования данного проездного билета не ограничены, в отличие от льготного проездного документа. При последующем пополнении денежные средства, оставшиеся на проездном билете, будут суммироваться с суммой пополнения. Для приобретения проездного билета необходимо обратиться в одно из отделений «Почтобанка», список которых будет размещен на сайте МКУ «Гортранс». Предполагается, что стоимость карты составит 50 рублей.



Таким образом, в декабре, помимо карт, которые выдаются льготным категориям пассажиров, появится альтернативный способ оплаты проезда для остальных жителей города, пользующихся услугами городского общественного транспорта.



Департамент транспорта администрации Перми обращает внимание пассажиров, что система будет запущена в тестовом режиме, и на время отладки технических процессов необходимо иметь при себе денежные средства для оплаты проезда.



В перспективе на базе транспортной карты предполагается реализация тарифного меню и предоставление скидки при безналичной оплате проезда в общественном транспорте.

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