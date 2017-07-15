Забег.РФ-2020 пройдет в Прикамье 31 мая

16:42 | 27.11.2019

31 мая 2020 года в Перми вновь пройдет «ЗаБег.РФ». Участникам будут предложено четыре дистанции 1, 5, 10 и 21,097 км. При этом количество слотов будет ограничено - 3500 человек. Одновременно старт соревнованиям будет дан в 85 городах России.



Напомним, первый Забег.РФ, состоявшийся в начале мая 2019 года, собрал более 2 тысяч участников из более 100 городов 15 регионов России. Одним из бегунов стал губернатор Пермского края Максим Решетников, который отметил значимость таких масштабных спортивных праздников для популяризации здорового образа жизни. «Сколько бы мы ни строили инфраструктуру: школьные спортивные площадки, межшкольные стадионы — мы их и дальше будем делать, — но если на них не будет людей, все это бессмысленно. А вот такие мероприятия — это то, что заставляет людей готовиться, вести здоровый образ жизни, ходить самим и приводить с собой семью», — подчеркнул Максим Решетников.



В Пермском крае ведется активная работа по развитию спортивной инфраструктуры: ремонтируются и строятся новые спортивные объекты, от стадионов до спортплощадок. Это позволит реализовать нацпроект «Демография», утвержденный президентом РФ Владимиром Путиным. Уровень обеспеченности Прикамья спортивной инфраструктурой составляет 57%. Это выше, чем в среднем по России (50%). На сегодня спортом и физической культурой регулярно (не менее трех раз в неделю) занимается свыше 900 тыс. жителей Пермского края – более 36% населения региона. В рамках нацпроекта «Демография» планируется довести этот показатель до 55%.



Впервые полумарафон «Забег.РФ» состоялся в 2017 году. В нем приняли участие 10 городов России. Целью Забега является определение «Беговой столицы» и вовлечения граждан РФ в систематические занятия физкультурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни и популяризация спорта в России.

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