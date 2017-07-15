Пермь: новости дня
16:10 | 27.11.2019
«Т Плюс» проводит работы на теплосетях в микрорайоне Балатово
На время работ возможно частичное снижение параметров отопления и горячей воды. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и постараются максимально оперативно устранить повреждение участка.
На надежности городской системы теплоснабжения сказывается высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Масштабная замена требуется порядка 60% квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений во время отопительного периода.
Сейчас средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, в ближайшее время их срок эксплуатации будет полностью исчерпан. Существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Перми.
© «Вечерние ведомости»
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