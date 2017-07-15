«Т Плюс» проводит работы на теплосетях в микрорайоне Балатово

16:10 | 27.11.2019

Пермский филиал «Т Плюс» и ООО «Пермская сетевая компания» проводят ремонт участка магистральной теплосети в микрорайоне Балатово (Индустриальный район Перми). Завершить работы энергетики планируют 27 ноября до 17.00.



На время работ возможно частичное снижение параметров отопления и горячей воды. Энергетики просят жителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и постараются максимально оперативно устранить повреждение участка.



На надежности городской системы теплоснабжения сказывается высокая степень износа городских коммуникаций, сегодня она составляет порядка 80%. Масштабная замена требуется порядка 60% квартальных сетей, где обнаруживается большая часть повреждений во время отопительного периода.



Сейчас средний возраст трубопроводов уже превышает 25 лет, в ближайшее время их срок эксплуатации будет полностью исчерпан. Существующие тарифные источники не могут обеспечить необходимое финансирование обновления ветхих трубопроводов. Для масштабной модернизации тепловых сетей требуются дополнительные инвестиции, чтобы обеспечить надежное теплоснабжение жителей Перми.

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