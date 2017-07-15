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18:19 | 26.11.2019

Пермские культурные проекты признаны лучшими в стране

В Москве подвели итоги национальной профессиональной премии «Театр масс» за достижения в области массовых форм театрального искусства за 2018-2019 годы. На конкурс были заявлены два пермских проекта: Шоу-программа, посвященная празднованию Нового года, на городской эспланаде и Церемония открытия VI Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ. Оба проекта получили награды в своих номинациях.

Дипломом в номинации «Лучшее техническое решение театрализованного проекта» отмечен проект МАУ «Агентство социокультурных проектов» города Перми «Шоу-программа, посвященная празднованию Нового года» (Новогодняя ночь на эспланаде 2018-2019 гг., режиссер: Алла Пономарева).

Проект министерства физической культуры и спорта Пермского края «Церемония открытия VI Международного фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ» (режиссер: Андрей Хомяков) стал дипломантом в номинации «Лучшее спортивно-зрелищное мероприятие». Так, в прошлом году Пермь стала столицей фестиваля школьного спорта среди государств-участников СНГ. Зрелищная церемония открытия была отмечена национальной профессиональной премией «Театр масс». Андрей Хомяков также вошел в «десятку» лучших режиссеров проектов Премии и стал дипломантом в частной номинации имени Всеволода Мейерхольда «Лучшая работа режиссера».

По словам Аллы Пономаревой, «Театр масс» - премия в области массовых театрализованных событий, поэтому в первую очередь жюри конкурса обращает внимание на режиссуру события, оценивает саму идею театрализованного мероприятия и уровень ее реализации. «В случае с пермскими проектами экспертами был отмечен высокий уровень режиссерской идеи - от задумки до форм ее реализации, а также качество используемых режиссером средств - хореографии, технических и визуальных спецэффектов. Правильно подобранные приемы и высокое качество их воплощения позволили сделать события более зрелищным, повысили их уникальность», - отметила Алла Пономарева.

© «Вечерние ведомости»

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