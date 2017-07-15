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18:09 | 26.11.2019

В пермских лесах обустраивают лыжные трассы

Подготовка лыжных трасс начинается еще в конце лета. Городские лесничие убирают старые деревья и выравнивают поверхность для удобства любителей лыжных прогулок в лесах. Затем спортивные организации накатывают лыжню.

Как сообщили в управлении по экологии и природопользованию администрации Перми, в Черняевском участковом лесничестве идет подготовка 10 км лыжных трасс. Большая лыжная трасса начинается от спортивного комплекса им. Сухарева. Кроме того, 2 км лыжни будет расположено за территорией Дворца культуры железнодорожников.

В Левшинском и Мотовилихинском участковых лесничествах появятся уже привычные лыжные трассы, они расположены на особо охраняемой природной территории (ООПТ) «Язовской», в поселке Новые Ляды, а также на лыжной базе в ООПТ «Глушихинский ельник». Также оборудуются трассы рядом с комплексными местами отдыха.

Плановая работа по подготовке лыжных трасс проводится в Нижне-Курьинском и Верхне-Курьинском участковых лесничествах. Здесь расчищают маршруты от бурелома и ветровала.

Лесохозяйственные мероприятия дополняются профессиональным участием спортивных организаций: представители спортивных школ, обществ, лыжных баз по мере установления снежного покрова прокладывают и накатывают лыжни по снегу.

© «Вечерние ведомости»

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