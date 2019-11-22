Пермский край представит проекты НТИ на форуме «Глобальное технологическое лидерство»

17:21 | 25.11.2019

Пермский край станет региональным партнером форума «Глобальное технологическое лидерство», который пройдет с 5 по 7 декабря в Сочи. Регион представит на мероприятии проекты и компании пяти рынков Национальной технологической инициативы. На стенде будет продемонстрирована экосистема НТИ региона, структуры поддержки и сервисы, содействующие росту технологических «компаний-носорогов» (выручка таких компаний составляет более 500 млн рублей).



Зона стенда Пермского края будет разделена на интерактивные блоки – рынки НТИ: «Технет», «Хелснет», «Нейронет», «Автонет», «Энерджинет». В рамках экспозиции будет продемонстрирован системный подход к развитию НТИ в регионе, проекты НТИ, претендующие на инвестиции, а также продукция инновационного территориального кластера волоконных оптических технологий «Фотоника».



В рамках форума ряд совещаний состоится при участии губернатора Пермского края Максима Решетникова. Участники делегации обсудят вопросы участия компаний Пермского края в работе над «дорожными картами» новых рынков НТИ («Фуднет», «Медианет», «Сэйфнет»), утверждение группы технологий «Фотоника» в качестве «сквозной технологии» и возможность повышения эффективности процессов, связанных с взысканием налоговой задолженности за счет внедрения электронного документооборота между Федеральной налоговой службой и мировыми судьями.



«Воронка» проектов НТИ в Пермском крае сегодня представлена следующим образом: выявлено и проанализировано – 103 проекта, принято в проработку – 70 проектов, заявлено в фонды НТИ – 18 проектов. Всего определено 45 компаний - «кандидатов в НТИ» с совокупной выручкой в 6,6 млрд рублей.



Ряд проектов Пермского края уже получили финансовую поддержку НТИ, среди них —ООО «Промобот» (разработка универсальной робототехнической платформы с SDK для сторонних разработчиков, с возможностью создания моделей знаний для систем искусственного интеллекта) и ООО «Иннфокус» (создание высокотехнологичного комплекса электролитно-плазменной-акустической обработки поверхности сложнопрофильных деталей, полученных с использованием аддитивных технологий).



«Дорожная карта» НТИ в Пермском крае была подписана 14 февраля 2019 года для формирования инновационной экосистемы с целью ускоренного роста и развития пермских технологических компаний и, как следствие, высокотехнологичного сектора экономики края. В рамках исполнения «дорожной карты» создан региональный проектный офис НТИ («одно окно» на базе АИР), проведена инвентаризация проектов и компаний в логике НТИ, организована подготовка заявок (проектов) в фонды НТИ, проведено обучение руководителей инновационной экосистемы, осуществлена корректировка конкурса региональных исследовательских групп в логике НТИ.



Форум «Глобальное технологическое лидерство» организован РВК и Платформой НТИ при поддержке Правительства РФ. Стратегический партнер форума – VEB Ventures. Ключевые темы форума ‒ формирование технологической политики России на следующее десятилетие, оценка результатов научно-технологического развития, определение роли и лидерского потенциала России в мировой технологической повестке и формирование стратегии Национальной технологической инициативы на 2020-2025 гг.



Национальная технологическая инициатива — долгосрочная программа по созданию новых рынков и обеспечению условий для технологического лидерства России к 2035 году. НТИ фокусирует внимание на тех рынках, в которых есть возможность создать отрасли нового технологического уклада, значимые с точки зрения обеспечения национальной безопасности и высокого уровня жизни граждан. Сегодня НТИ объединяет тысячи людей — технологических предпринимателей, представителей ведущих университетов и исследовательских центров, институтов развития, органов власти, экспертных и профессиональных сообществ. В рамках НТИ одобрено 8 «дорожных карт» по рынкам «Аэронет», «Автонет», «Маринет», «Нейронет», «Хелснет», «Энерджинет», «Технет» и «Кружковому движению», около 500 проектов получили финансирование. Проектным офисом НТИ является РВК.

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