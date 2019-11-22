В Перми вновь открываются универсальные ярмарки

17:15 | 25.11.2019

Площадки откроются в Кировском районе города по адресам: улица Ласьвинская, 18 и пересечение улиц Маршала Рыбалко и Липатова.



Как сообщили в МКУ «Пермский центр бизнеса», ярмарки будут принимать гостей с 10:00 до 19:00. Всего до конца года в Перми запланировано проведение порядка 50 ярмарок. По данным Пермского центра бизнеса, учреждения, в первом полугодии в ярмарочных мероприятиях приняли участие около 820 местных производителей.



Ярмарки – это возможность для жителей города приобрети качественные товары местных производителей: колбасную продукцию, мед разных сортов, молочную продукцию, пельмени, саженцы, вязаные игрушки, шапки, варежки и изделия из кожи.

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