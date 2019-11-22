Пермский филиал «Т Плюс» получил паспорт готовности к зиме

17:06 | 25.11.2019

В Перми завершила работу комиссия по оценке готовности Пермского филиала «Т Плюс» к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов. По итогам проверки Пермскому филиалу «Т Плюс» выдан паспорт готовности к работе в осенне-зимнем периоде 2019-2020 гг.



Эксперты-представители ГУ МЧС России по Пермскому краю, Западно-Уральского управления Ростехнадзора, Системного оператора Единой энергетической системы проверяли, насколько производственные объекты предприятия способны обеспечить надежное и безаварийное прохождение зимних максимумов нагрузок. Особое внимание уделялось выполнению годовой ремонтной программы, техническому состоянию основного и вспомогательного оборудования, наличию нормативных запасов топлива, готовности персонала и спецтехники к работе в условиях низких температур, в том числе к ликвидации возможных нештатных ситуаций.



Паспорт готовности к зиме – базовый документ для каждого энергопредприятия, являющийся официальным подтверждением технической и квалификационной готовности к работе в любых погодных условиях. Получение документа стало итогом большого объема мероприятий, проведенных пермскими энергетиками «Т Плюс» в течение 2019 года.



В рамках подготовки энергооборудования к работе в отопительный период были проведены капитальные и средние ремонты 8 котлоагрегатов общей паропроизводительностью 2240 тонн/час, 5 турбоагрегатов мощностью 375 МВт, 5 водогрейных котлов тепловой мощностью 580 Гкал/час, 1 котла теплоснабжения паровых котельных паропроизводительностью 10 тонн/час, 2 газовых турбин мощностью 94 МВт, а также осуществлено 76 текущих ремонтов всех видов оборудования и сооружений. Кроме того, в летний период 2019 года компания провела перекладку порядка 35 км тепловых сетей.



«Энергетики «Т Плюс» всегда подходят к подготовке оборудования с максимальной ответственностью, – отмечает главный инженер Пермского филиала «Т Плюс» Юрий Багаев. – Мы понимаем, какая ответственность на нас возложена. Пермский филиал «Т Плюс» – крупнейший поставщик тепла в регионе, 7 электростанций и предприятия тепловых сетей на постоянной основе обеспечивают энергобезопасность четырех крупнейших городов Прикамья. Для этого мы поддерживаем постоянную готовность инфраструктуры теплоснабжения и проводим ее постоянную модернизацию. Все это – наши ключевые задачи, которые мы решаем, чтобы достичь главной цели – надежно и максимально качественно обеспечивать теплом жителей».

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