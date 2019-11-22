Огни на новой елке Перми зажжет главный Дед Мороз России

13:15 | 25.11.2019

27 ноября жители и гости города смогут увидеть новую городскую елку во всей красе: огни на ней загорятся впервые, знаменуя приближение Нового года. Праздничная церемония, в которой примет участие главный Дед Мороз страны из Великого Устюга, начнется в 17:00.



Этой зимой главный ледовый городок Перми расположится на территории обновленного квартала городской эспланады – у здания Законодательного собрания. Сейчас там продолжаются работы по установке праздничной елки, изготовленной по специальному дизайн-проекту. Это уникальное решение и по архитектуре, и по техническому исполнению.



Уже 27 ноября увидеть новую городскую елку во всей красе смогут все желающие – зажжение огней состоится вечером. В 17:00 на эспланаде начнется праздничная программа, в которой примет участие главный Дед Мороз из Великого Устюга. В 18:00 елка засияет праздничной иллюминацией, а маленькие гости праздника смогут сделать памятную фотографию с Дедом Морозом.



После зажжения огней городская эспланада превратится в ледовую стройку: на площади у Театра-Театра развернутся работы по строительству главного ледового городка Перми, посвященного легендам древней Пармы, а у монумента «Героям фронта и тыла» начнется строительство катка.



Отметим, Всероссийский Дед Мороз приедет в Пермь в рамках совместного проекта с командой телеканала НТВ. Главный волшебник страны посетит 28 городов России, чтобы до боя курантов во всех уголках страны зажглись новогодние елки и исполнились самые заветные желания.

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