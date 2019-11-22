В Перми будут синхронизированы расписания автобусов №2 и электропоездов

12:46 | 25.11.2019

С 25 ноября меняется расписание движения автобусного маршрута № 2 «станция «Пермь-2» – станция «Пермь-1».



Как сообщили в департаменте транспорта администрации Перми, для удобства пассажиров отправления маршрута в утренние часы от станции «Пермь-1» синхронизированы со временем прибытия и отправления электропоездов.



С подробным расписанием, а также следованием транспорта в режиме online можно ознакомиться на сайте http://www.map.gortransperm.ru/.

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