К концу недели в Перми потеплеет

12:17 | 25.11.2019

Сейчас в столице Прикамья -5 градусов, пасмурно. Сегодня, 25 ноября, днем в Перми будет около -6°C, ночью – -12°C.



Завтра столбик термометра покажет -8°C. В среду, 27 ноября, будет около -7°C, ночью возможен снегопад. В четверг будет около -5°C. В пятницу потеплеет до -3°C, возможен снег. В выходные, по предварительным прогнозам, может наступить оттепель.

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