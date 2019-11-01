Благодаря инвестиционному проекту предприятие в Прикамье увеличит объемы производства в 1,5 раза

18:13 | 22.11.2019

В рамках рабочей поездки в Чайковский городской округ губернатор Максим Решетников посетил предприятие ООО «Эрис», которое занимается производством газоанализаторов и промышленных решений по обеспечению пожарной безопасности.



Главе региона продемонстрировали производственный цех компании, где осуществляются все стадии производства датчиков, систем газо- и пожарообнаружения, установок пожаротушения и систем экологического мониторинга. Основными заказчиками являются крупнейшие в России предприятия по добыче и переработке нефти и газа, топливно-энергетические и генерирующие компании.



На ООО «Эрис» Максиму Решетникову также рассказали о планах по возведению нового цеха. «Объект строится под производство газочувствительных сенсоров, для расширения производства систем экологического мониторинга и шкафов автоматизации. Строительство планируется завершить к 2021 году. Общий объем инвестиций составит порядка 100 млн рублей», - отметил Дмитрий Юрков. Это позволит в 1,5 раза увеличить объемы производства, в том числе нарастить объемы как на внутренний, так и на внешний рынок, создать дополнительно 15 рабочих мест, а в среднесрочной перспективе – еще 40.



Стоить отметить, что сегодня предприятие уже развивает экспортное направление, в частности, осуществляет поставки продукции в Беларусь и Казахстан, выходит на рынок Узбекистана. Планируется, что к 2021 году в объеме выпускаемой продукции доля экспорта будет составлять 10%.



Губернатор Максим Решетников подчеркнул, что экспорт – важное направление в деятельности предприятия, поскольку выпуск продукции будет постоянно увеличиваться и надо налаживать новые каналы сбыта и включиться в нацпроект «Международная кооперация и экспорт», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным.



В ходе встречи стороны также обсудили развитие предприятия в его взаимосвязи с наукой. Как рассказал Дмитрий Юрков, для создания инновационных продуктов и модернизации имеющихся линеек важны научные исследования, эксперименты, изучение и тестирование применения новых решений. На текущий момент ООО «Эрис» взаимодействует с новосибирским филиалом РАН и налаживает кооперацию с компанией «Инверсия Сенсор».



Губернатор Максим Решетников отметил, что в этом начинании ООО «Эрис» стоит теснее кооперироваться с организациями, имеющими большие научные компетенции. Глава региона предложил провести кооперацию предприятия, в частности активно взаимодействовать с региональным кластером «Фотоника», пермской научно-производственной приборостроительной компанией и научно-образовательным центром (НОЦ) «Рациональное недропользование», где сосредоточен научный, образовательный и инновационный потенциал. Благодаря этому ООО «Эрис» на основе результатов научных исследований будет получать новые конкурентоспособные технологии и, соответственно, подготовленные кадры.



Сейчас на предприятии уже ведется активная подготовка кадров. На производственной территории оборудованы учебные классы, где проводятся практические уроки по физике для школьников города – потенциальных специалистов. Как отметили в ООО «Эрис», важность стыковки школы-института-предприятия обусловлена тем, что с раннего возраста детей начинают вовлекать во все производственные процессы предприятия, тем самым взращивая из них высококлассных специалистов.



Кроме того, в подготовке задействованы и уже существующие работники ООО «Эрис». Благодаря участию в госпрограмме поддержки малого и среднего бизнеса, а также в нацпроекте «Повышение производительности труда» за прошлый год в разных сегментах были обучены 150 специалистов предприятия. Это дало свои результаты. По словам финансиста компании Анны Шишовой, на сегодняшний день проведен анализ, картирование и выявлены потери. «На основании которых мы модернизировали линию нашего основного продукта – газоанализатора ДГС и уже на сегодня получаем первые результаты. До модернизации линия имела мощность 40 штук приборов в день – сегодня эта мощность составляет 70, также планируем в последствии повысить эту мощность до 100», - отметила Анна Шишова. Кроме того, предприятие намерено внедрить бережливое производство и систему организации и рационализации 5S.



Группа компаний «Эрис» поставляет оборудование собственного производства и других производителей в области измерений и контроля в промышленности с 1997 года.



Приборная продукция, которую предлагает ООО «Эрис» позволяет обеспечить высокую точность, надежность и достоверность измерений, обеспечить безопасность персонала и повысить уровень предупреждения техногенных катастроф и аварий на производстве, сохранить экологию нашей планеты.



Кроме того, компания решает задачи по контролю загазованности и повышению безопасности на производственных объекта, обеспечения пожарной безопасности, улучшению экологической обстановки в населенных пунктах и зоне промышленных предприятий, развитие приборостроительной промышленности в России.

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