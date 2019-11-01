Пермь: новости дня
15:27 | 22.11.2019
До конца 2019 года из аварийного жилья в Чайковском переедут почти 300 человек
Губернатор Максим Решетников обозначил, что Чайковский городской округ один из лидеров региона по объемам аварийного жилья. Отличительная особенность этой территории в том, что аварийка расположена в центре города. Расселение будет проходить не по 1-2 дому, а квартально. Подобный комплексный подход сейчас применяется во многих территориях края. «После переселения людей можно без больших затрат строить здесь новое жилье, и все деньги, вырученные от продажи, по нашему региональному законодательству снова пойдут на дальнейшее расселение аварийки. Объем большой, поэтому надо стараться максимально сдвинуть сроки, чтобы жители скорее переехали в благоустроенные квартиры», - отметил губернатор.
Также Максим Решетников добавил, что в расселении и ликвидации аварийного жилья край движется опережающими темпами. Некоторые муниципалитеты досрочно завершили запланированное на этот год расселение и приступили к реализации планов на 2020 год. В скором времени до муниципальных образований будут доведены средства на расселение аварийного фонда 2021 года.
Всего в 2019 году в Чайковском из аварийного жилья в благоустроенные квартиры переехали почти 150 человек, 136 из них - в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», утвержденного президентом РФ Владимиром Путиным, еще 12 человек переселились в ходе исполнения региональной адресной программы. В общей сложности до конца года в Чайковском планируется расселить 3,9 тысячи тыс. квадратных метров аварийного жилья, на которых проживает почти 300 человек.
Напомним, 15 ноября во время рабочего визита в Пермь заместитель председателя Правительства РФ Виталий Мутко обратил внимание на высокие темпы расселения аварийного жилья в регионе. «Пермский край взял серьезные темпы расселения аварийного жилья: это почти полмиллиона квадратных метров, которые будут расселены до 2024 года за счет федеральной программы, и практически 160 тысяч квадратных метров, которые край готов взять на себя. Это темпы очень серьезные. Если реализуем эту программу, это будет ощутимая поддержка, и люди заметят изменения. Я уверен, что цель достижима, потому что регион в этом направлении ведет активную работу», – прокомментировал Виталий Мутко.
Увеличение темпов расселения аварийного жилищного фонда стало возможным благодаря опережающему финансированию. В сентябре 2019 года губернатор Максим Решетников и генеральный директор ГК «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» Константин Цицин подписали соглашение о финансировании программы расселения аварийного жилья в Пермском крае на 2020–2021 годы. Такое решение было принято в связи с выполнением программы расселения регионом с опережающими темпами. В результате, согласно договору, краю было направлено 3,3 млрд рублей из федерального бюджета. Благодаря этим средства в ближайшие два года в новое жилье переедут около 5 тыс. прикамцев. В сумме, по двум программам расселения и дополнительному финансированию до 2021 года в регионе ликвидируют более 220 тыс. кв. м аварийного жилья, в благоустроенные жилые помещения переедут 12 тыс. человек.
© «Вечерние ведомости»
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