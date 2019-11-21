В Перми открываются катки

13:09 | 22.11.2019

С конца ноября в Перми начинают работу катки на открытом воздухе. В эту субботу откроются «Трудовые резервы» (улица Патриса Лумумбы, 2). В выходные пермяков также приглашают на стадион «Юность» (улица Революции, 27). Всего в Перми планируется открыть 64 катка.



В Ленинском районе у памятника «Героям фронта и тыла» традиционно с конца декабря будет работать центральный городской каток. Выход на лед бесплатный, будет возможность взять коньки напрокат.



В Свердловском районе 23 ноября начинает работу каток, расположенный на стадионе «Юность». Время катания для посетителей в рамках режима работы не ограничено. В этом сезоне по субботам каток будет открываться раньше, чем прежде – с 16:00. В субботу можно будет покататься с 16:00 до 22:00, а в воскресенье с 15:00 до 22:00. Для посетителей с детьми действует льготная цена. На катке есть прокат и заточка. Для жителей района также будет работать каток по адресу: улица Нейвинская, 14. Традиционно откроется каток в сквере им. Субботина около монумента «МиГ на взлете»



В Мотовилихинском районе катки появятся около зданий детско-юношеского центра им. Соломина (улица Гашкова 27б, улица Тургенева, 39, улица Лебедева 43). Бесплатный выход на лед будет организован около УДС «Молот» на улице Лебедева, 13. Этой зимой также зальют каток на площади у Цирка.



В Кировском районе катки планируется открыть по адресам: улица Мензелинская, 12, улица Агрономическая, 23 (бесплатно), улица Маршала Рыбалко, 106 (платно), улица Ласьвинская, 1 (на улице выход на лед бесплатный, на корте платный), в сквере им. Александра Невского (бесплатно), на территории ТСЖ по улице Маршала Рыбалко, 99в, улица Автозаводская, 31 (бесплатно).



В Дзержинском районе катки начнут работать с начала декабря. Ежедневно катки будут доступны для жителей по адресам: улица Маяковского, 33, улица Хабаровская, 36, улица Костычева, 33, улица Мильчакова, 22, улица Строителей, 10, выход на лед бесплатный. На стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 32) и по адресу: улица Докучаева, 21 выход на лед платный. Также каток откроется на лыжной базе ПГНИУ на улице Гатчинской, 15. Режим его работы: в будни с 9:30 до 23:00, в выходные с 10:00 до 17:00. Каток предусмотрен и в районном ледовом городке, который появится в сквере им. Дзержинского, он будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Выход на лед бесплатный.



В Индустриальном районе планируется заливка катков по адресам: улица Геологов, 1, улица Качалова, 15, улица Архитектора Свиязева, 17, улица Советской Армии, 37, шоссе Космонавтов, 158а (СК им. Сухарева), улица Танкистов, 56, улица Милиционера Власова, 17, шоссе Космонавтов, 166, улица Композитора Глинки, 6, улица Космонавта Леонова, 14, улица Кавалерийская, 3а.



В Орджоникидзевском районе будут функционировать 11 катков. Сейчас их готовят к заливке. Началась заливка хоккейных коробок. Любителей катания на коньках ждут на стадионах «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Молния» (улица Волховская, 26), «Бумажник» (улица Корсуньская, 20). Кроме того, покататься на коньках можно будет на хоккейной коробке у школы №79 по улице Томской, 30, на хоккейной коробке лицея №5, на хоккейных коробках во дворах по адресам: улица Генерала Черняховского, 51, улица Лаврова, 16, улица Кабельщиков, 17. Этой зимой также зальют коробку для фигурного катания около детско-юношеского центра «Фаворит» на улице Репина, 69.



В поселке Новые Ляды каток будет работать между жилым домом по улице Островского, 85 и торговым центром «Ляды» по ул. Островского, 87. Он откроется 1 декабря, с 20:00 до 21:00 каток будет открыт для массового катания. Вход бесплатный. Жители поселка также смогут покататься на коньках по адресу: ул. 40-летия Победы, 9, выход на лед здесь платный.

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