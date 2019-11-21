Пермь: новости дня
13:09 | 22.11.2019
В Перми открываются катки
В Ленинском районе у памятника «Героям фронта и тыла» традиционно с конца декабря будет работать центральный городской каток. Выход на лед бесплатный, будет возможность взять коньки напрокат.
В Свердловском районе 23 ноября начинает работу каток, расположенный на стадионе «Юность». Время катания для посетителей в рамках режима работы не ограничено. В этом сезоне по субботам каток будет открываться раньше, чем прежде – с 16:00. В субботу можно будет покататься с 16:00 до 22:00, а в воскресенье с 15:00 до 22:00. Для посетителей с детьми действует льготная цена. На катке есть прокат и заточка. Для жителей района также будет работать каток по адресу: улица Нейвинская, 14. Традиционно откроется каток в сквере им. Субботина около монумента «МиГ на взлете»
В Мотовилихинском районе катки появятся около зданий детско-юношеского центра им. Соломина (улица Гашкова 27б, улица Тургенева, 39, улица Лебедева 43). Бесплатный выход на лед будет организован около УДС «Молот» на улице Лебедева, 13. Этой зимой также зальют каток на площади у Цирка.
В Кировском районе катки планируется открыть по адресам: улица Мензелинская, 12, улица Агрономическая, 23 (бесплатно), улица Маршала Рыбалко, 106 (платно), улица Ласьвинская, 1 (на улице выход на лед бесплатный, на корте платный), в сквере им. Александра Невского (бесплатно), на территории ТСЖ по улице Маршала Рыбалко, 99в, улица Автозаводская, 31 (бесплатно).
В Дзержинском районе катки начнут работать с начала декабря. Ежедневно катки будут доступны для жителей по адресам: улица Маяковского, 33, улица Хабаровская, 36, улица Костычева, 33, улица Мильчакова, 22, улица Строителей, 10, выход на лед бесплатный. На стадионе «Локомотив» (улица Боровая, 32) и по адресу: улица Докучаева, 21 выход на лед платный. Также каток откроется на лыжной базе ПГНИУ на улице Гатчинской, 15. Режим его работы: в будни с 9:30 до 23:00, в выходные с 10:00 до 17:00. Каток предусмотрен и в районном ледовом городке, который появится в сквере им. Дзержинского, он будет работать ежедневно с 9:00 до 22:00. Выход на лед бесплатный.
В Индустриальном районе планируется заливка катков по адресам: улица Геологов, 1, улица Качалова, 15, улица Архитектора Свиязева, 17, улица Советской Армии, 37, шоссе Космонавтов, 158а (СК им. Сухарева), улица Танкистов, 56, улица Милиционера Власова, 17, шоссе Космонавтов, 166, улица Композитора Глинки, 6, улица Космонавта Леонова, 14, улица Кавалерийская, 3а.
В Орджоникидзевском районе будут функционировать 11 катков. Сейчас их готовят к заливке. Началась заливка хоккейных коробок. Любителей катания на коньках ждут на стадионах «Гайва» (улица Карбышева, 52), «Молния» (улица Волховская, 26), «Бумажник» (улица Корсуньская, 20). Кроме того, покататься на коньках можно будет на хоккейной коробке у школы №79 по улице Томской, 30, на хоккейной коробке лицея №5, на хоккейных коробках во дворах по адресам: улица Генерала Черняховского, 51, улица Лаврова, 16, улица Кабельщиков, 17. Этой зимой также зальют коробку для фигурного катания около детско-юношеского центра «Фаворит» на улице Репина, 69.
В поселке Новые Ляды каток будет работать между жилым домом по улице Островского, 85 и торговым центром «Ляды» по ул. Островского, 87. Он откроется 1 декабря, с 20:00 до 21:00 каток будет открыт для массового катания. Вход бесплатный. Жители поселка также смогут покататься на коньках по адресу: ул. 40-летия Победы, 9, выход на лед здесь платный.
© «Вечерние ведомости»
Сегодня
13:09 | 22.11.2019
В Перми открываются катки
13:01 | 22.11.2019
В СвЖД прокомментировали пуск «Ласточки» из Екатеринбурга в Тюмень
12:44 | 22.11.2019
В 2020 году в Прикамье ежемесячная денежная выплата за третьего ребенка составит 10703 рубля
12:36 | 22.11.2019
Возможно, бомба: в Екатеринбурге эвакуировали офис банка «Открытие»
12:27 | 22.11.2019
В Перми 24 перекрестка оборудовано новыми светофорами
12:09 | 22.11.2019
Выходные в Перми будут относительно теплыми
12:07 | 22.11.2019
С балкона екатеринбургской высотки выпал мужчина
11:44 | 22.11.2019
Под Челябинском появился комфортный клубный поселок
11:42 | 22.11.2019
Посол Бразилии посетил производственные объекты «Уралкалия»
11:42 | 22.11.2019
В уральскую столицу прилетел генпрокурор РФ
11:23 | 22.11.2019
Подрядчика по строительству ЖК «Светлый» в Екатеринбурге оштрафовали за порчу лесного парка
10:58 | 22.11.2019
В Екатеринбурге оштрафовали коллектора, беспрестанно звонившего в государственную организацию
10:29 | 22.11.2019
Прокуратура Екатеринбурга выяснит, почему в некоторых домах нет тепла
09:58 | 22.11.2019
В свердловском поселке сгорела квартира в двухэтажке
09:32 | 22.11.2019
ХК «Автомобилист» завершил выездную серию победой
09:14 | 22.11.2019
Около аэропорта Кольцово на мужчину напали вооруженные грабители и забрали 30 миллионов рублей
22:06 | 21.11.2019
Баскетбольный клуб УГМК в очередной раз обыграл «Надежду»
20:35 | 21.11.2019
Пилотов, посадивших самолет в кукурузном поле, наградил Владимир Путин
20:17 | 21.11.2019
Власти Екатеринбурга поздравили сотрудников агропромышленного комплекса с профессиональным праздником
19:55 | 21.11.2019
К 2022 году зарплаты екатеринбуржцев могут вырасти до 66 тысяч рублей
19:18 | 21.11.2019
Проспект Академика Сахарова в Екатеринбурге признали лучшим объектом благоустройства на региональном уровне
19:07 | 21.11.2019
В бюджет Свердловской области на 2020 год заложили средства для ремонта домов культуры и кинотеатров
18:33 | 21.11.2019
Выпил литр пива: в Реже будут судить свердловчанина, управлявшего автомобилем в нетрезвом состоянии
18:30 | 21.11.2019
Птицефабрика в Прикамье намерена увеличить производство яиц до 300 миллионов штук в год
18:23 | 21.11.2019
В предстоящие выходные движение транспорта по улице Героев Хасана закрываться не будет
18:14 | 21.11.2019
Ввод жилья в Пермском крае вырос на 30%
18:08 | 21.11.2019
К Новому году в Екатеринбурге появится почти 12 тысяч инсталляций
17:56 | 21.11.2019
Телебашя Екатеринбурга отпраздновала свой юбилей
17:33 | 21.11.2019
Оперативники свердловского УФСБ задержали высокопоставленного сотрудника Фонда содействия капремонту
16:46 | 21.11.2019
На Уралмаше открылся пункт обогрева для бездомных
16:24 | 21.11.2019
«Звезда-2005» приглашает на заключительный матч сезона