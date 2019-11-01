Пермь в четвертый раз примет отборочный матч чемпионата Европы по баскетболу

13:29 | 21.11.2019

Российская федерация баскетбола планирует провести один из отборочных матчей чемпионата Европы-2021 в Перми.



Как заявил глава РФБ Андрей Кириленко, планируется, что на пермской площадке пройдет матч между сборными России и Северной Македонии. По словам Кириленко, отборочный матч предполагается провести 23 февраля.



В министерстве физической культуры и спорта Пермского края отметили, что Пермь готова к приему матча международного уровня, спортивная инфраструктура краевой столицы соответствует заявленным требованиям федерации.



Напомним, Пермь уже принимала матчи сборных. Например, баскетбольные матчи здесь провели мужские сборные России и Финляндии в рамках квалификации Кубка мира, а также женские сборные России и Албании.

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